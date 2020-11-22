“لقاح كورونا كلمة السر”.. أسعار النفط ترتفع و”برنت” عند 44.96 دولار للبرميل

سجلت عقود خام برنت المكاسب، ارتفاعا بأكثر من دولار للبرميل، في تعاملات ما بعد التسوية، لتسجل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تجارب ناجحة للقاح كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 75 سنتا، بما يعادل نسبته 1.7 % لتجري تسويتها عند 44.96 دولار للبرميل.

وربحت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول (ديسمبر)، وهي أكثر نشاطا، 52 سنتا، أو 1.2 % لتسجل 42.42 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط لكانون الأول (ديسمبر)، والتي حل أجلها أمس، 41 سنتا، أو 1 %، لتجري تسويتها عند 42.15 دولار للبرميل. وربح كلا الخامين 5 % خلال الأسبوع.