خلال 9 أشهر.. أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة ترتفع لـ 416.1 مليار ريال

كشفت تقرير هيئة السوق المالية، عن ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة، بنسبة 9% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بنهاية الربع الثاني 2020، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 416.1 مليار ريال.

كما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الفترة إلى 658 صندوقا مقارنة بـ 636 صناديق في الربع الثاني 2020، منها 255 صندوقا عاما، و403 صناديق خاصة.

ووفقا للتقرير ، ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 53% من إجمالي قيم أصول الصناديق، بنسبة 10%، لتبلغ 220 مليار ريال.

كما ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة (الصناديق التي تُطرح وحداتها طرحاً عاما) بنسبة 8% خلال الفترة، لتبلغ 196.1 مليار ريال.

وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) خلال الربع الثالث 2020 نحو 363.7 ألف مشترك، مرتفعا من 355.4 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني 2020.