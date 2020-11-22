وزير التعليم: 6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق “مدرستي” الإلكتروني لاستمرار التعليم

قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن هناك 6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق “مدرستي” الإلكتروني لاستمرار التعليم.

وأضاف أنه تقرر إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان، مشيرا إلى أنه خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بعد، وبثت الوزارة 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة.

وأوضح أن المملكة لم تواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا، لافتا إلى أن السعودية تقدمت في 16 مؤشرا عالميا في التعليم بعد تجربة كورونا.