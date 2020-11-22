إثيوبيا تعلن سيطرتها على بلدة على بعد نحو 100 كيلومتر من عاصمة تيجراى

قالت لجنة حكومية، اليوم الأحد، إن القوات الإثيوبية سيطرت على بلدة إيداجا هاموس، الواقعة على بعد 97 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي التي يسيطر عليها المتمردون، بحسب رويترز.

وذكرت اللجنة على تويتر “قواتنا الدفاعية سيطرت على بلدة إيداجا هاموس الواقعة على الطريق من أديجرات إلى ميكيلي. قوات الدفاع تتقدم للسيطرة على ميكيلي، وهي الهدف النهائي للعملية”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأمر. ويصعب التحقق من مزاعم الطرفين إذ أن اتصالات الهاتف والإنترنت معطلة منذ بدأ القتال في الرابع من نوفمبر.

ولم يتسن الاتصال بقوات تيجراي للحصول على تعقيب.