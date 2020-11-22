“الغذاء والدواء” تحيل 14 منشأة إلى وزارة الداخلية لعدم التزامها بالاحترازات

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 2,731 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة (8 – 19 نوفمبر 2020), حيث أحالت 14 منشأة إلى وزارة الداخلية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت “الهيئة”، أن الزيارات التفتيشية نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا، شملت عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول للمنشأة، وعدم استخدام الكمامات، وعدم تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذًا للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

يذكر أن “الغذاء والدواء”، أحالت مصنعًا وأربعة مستودعات بمحافظة جدة إلى وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت “الهيئة” قد أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث يحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يشتمل على متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافةً إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.