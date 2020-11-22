أعلن رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، اليوم الأحد، عودة حوالي 25 ألفا من سكان إقليم كاراباخ إلى ديارهم خلال الخمسة أيام الماضية.

وقال باشينيان – حسبما أفادت به قناة “روسيا اليوم” الإخبارية – إن عودة المواطنين إلى الإقليم تسير بوتيرة سريعة إلى حد ما.