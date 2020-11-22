أردوغان يرفض طلب حليفه للإفراج عن شخصيتين مشهورتين

ودعا ناشطون حقوقيون وقوى غربية وبعض أحزاب المعارضة إلى إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش وعثمان كافالا، اللذين اعتقلا في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016.

وانضم إليهما يوم الخميس، نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينتش، وهو حاليا عضو في المجلس الاستشاري الأعلى التابع للرئاسة.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم: “على الرغم من أننا عملنا معا في الماضي، فإنه لا يمكن ربط تعليقات شخصية لأي فرد بالرئيس أو بحكومتنا أو بالحزب”.

ويواجه دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة في تركيا، عدة اتهامات منها تهمة الإرهاب المتعلقة باحتجاجات عنيفة على تقاعس الجيش التركي أثناء حصار مسلحي داعش لمدينة كوباني السورية في عامي 2014 و2015.

وجرت تبرئة كافالا في شهر فبراير الماضي من تهم ترتبط باحتجاجات في الشوارع عام 2013 لكن أعيد اعتقاله في نفس اليوم بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والتي نفى قيامه بأي دور فيها.