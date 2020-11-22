ضبط فندق يُستخدم كغرف لإيواء مرضى مجمع عيادات تجميلية شهير بالرياض

أعلنت صحة الرياض، اليوم، ضبط أحد الفنادق الشهيرة، والذي يستخدم عددا من غرفه لإيواء مرضى العمليات الجراحية، الذين يتم تسكينهم من قبل مجمع عيادات تجميلية مجاور.

وأثبتت تحريات “صحة الرياض”، قيام فندق شهير في موقع حيوي، بإيواء عدد من مرضى الجراحات التجميلية، لمجمع طبي شهير، دون توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى.

وتم ضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الفندق المخالف لجهة الاختصاص.

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة، حيث كذلك تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية.