نهاية موسم “بيكيه” مع برشلونة والفريق يبحث عن بديل

كشفت تقارير صحافية كاتالونية، عن موقف برشلونة من التوقيع مع مدافع جديد الآن، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها جيرارد بيكيه.

كان برشلونة أعلن اليوم معاناة بيكيه من التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي لنفس الركبة، وإذا اضطر للخضوع لعملية جراحية قد يغيب لمدة 6 أشهر على الأقل، وهو ما يعني نهاية موسمه مع البارسا.

بمجرد معرفة التشخيص النهائي لإصابة بيكيه، هناك العديد من السيناريوهات التي يواجهها نادي برشلونة، بعد التأكد من أن إصابة قلب الدفاع ستمتد لفترة طويلة تيجة التواء من الدرجة الثالثة، وكذلك إصابة الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية، أنه إذا استمر غياب بيكيه لأكثر من خمسة أشهر، فلن يكون برشلونة قادراً على التوقيع مع بديله خارج سوق الانتقالات مستفيداً من إصابة طويلة الأمد، نظراً لأن هذا الخيار الاستثنائي الذي أصدره الاتحاد الإسباني لكرة القدم تم إلغاؤه.

ولذلك، سيتعين على برشلونة الانتظار حتى 4 يناير وهو تاريخ افتتاح سوق الانتقالات الشتوي، حتى يتمكن من جلب صفقات جديدة، ويمكنه فقط الآن التوقيع مع لاعب بدون نادٍ في صفقة انتقال حر.

ولكن أيضاً، إذا قرر البارسا القيام بذلك في سوق الشتاء، فستتم إضافة مشكلة أخرى إلى البارسا، حيث يوجد حالياً 24 لاعباً في قائمة الدوري من الحد الأقصى البالغ 25 لاعباً، والتي تسمح به لوائح “الليغا”، والاتحاد الإسباني لفرق الدرجتين الأولى والثانية.