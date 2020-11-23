قوات الأمن الخاصة: إعادة جدولة مواعيد المتقدمين على الوظائف العسكرية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بقوات الأمن الخاصة عن إعادة جدولة مواعيد المواطنين المتقدمين على الوظائف العسكرية بقوات الامن الخاصة و المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي ممن لم يتمكنوا من الحضور بسبب ايجابية فحص كورونا او عدم تمكنهم من الحصول على نتيجة فحص وذلك بتخصيص يوم الاحد الموافق 1442/04/14 هـ ويوم الاثنين الموافق 1442/04/15 هـ لاستقبالهم مجدداً ومنحهم فرصه أخرى على ان تنطبق عليهم الشروط التالية :

ان يكون المتقدم ضمن المعلن عن اسمائهم في الفرز المبدئي في بوابة التوظيف وان يكون سبب عدم الحضور في الموعد المحدد له مسبقا الحالتين التالية فقط : ايجابية فحص كورونا وعدم حصوله على نتيجة فحص كورونا .

ان يلتزم المتقدم بإجراء فحص جديد لفايروس كورونا بحيث يكون تاريخ اجراءه في يوم الخميس 11/04/1442 هـ او مابعده والتأكد من سلبية النتيجة وتقديم ما يثبت ذلك بطباعة النتيجة ورقيا نظراً لمنع الدخول بالجوالات لمقر اللجان.

كما تنوه لجنة القبول والتسجيل على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمه للدخول الى مقر قوات الأمن الخاصة في ظل جائحة كورونا والتي تهدف الى المحافظه على سلامة المواطنين المتقدمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتي تنص على الآتي : عدم حضور المتقدم في حالة ايجابية نتيجة فحص كورونا او في حالة ارتفاع درجة حرارة جسمه والشعور بأحد اعراض فيروس كورونا.

لبس الكمامة والتأكد من تغطية الفم والأنف والالتزام بالتباعد وترك مسافة كافية لاتقل عن متر واحد وتجنب المصافحة باليدين او لمس الاسطح والتقيد بالإرشادات والإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها.

أما المستندات المطلوب إحضارها فهي نسخه من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

نسخه من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم ونسخه من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها احضار بلاغ من أبشر بذلك ونسخه من (دفتر العائلة ) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم .

يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة وعدد 6 صور ملونه حديثه مقاس ( 4×6 ) مكشوف الرأس ونسخة من نموذج طلب التقديم عبر الانترنت ونسخة ورقية من نتيجة فحص فيروس كورونا موضحاً فيها رقم الهوية الوطنية او مايشير اليه.