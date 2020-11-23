نتانياهو لبايدن: لا تعودوا إلى الاتفاق النووي مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه لا يجب العودة للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع إيران في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة، في رسالة على ما يبدو للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال بايدن، الذي سيتولى المنصب في 20 يناير المقبل، إنه سيعود للاتفاق النووي إذا عادت طهران للالتزام به أولاً، وأنه سيعمل مع الحلفاء على “تعزيزه وتوسيع نطاقه على أن يتصدى بفاعلية أكبر لأنشطة إيران الأخرى التي تزعزع الاستقرار”.

ويسعى الاتفاق إلى كبح البرنامج النووي الإيراني لمنعها من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

لكن الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018، لم يقيد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ولا دعمها لمسلحين في العراق، ولبنان، واليمن.

وقال نتنياهو: “يتعين ألا تكون هناك عودة للاتفاق النووي السابق، يجب أن نتمسك بسياسة لا تلين للتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية”.

ولم يذكر نتنياهو بايدن مباشرة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت على نطاق واسع أن تصريحاته رسالة للرئيس الأمريكي المقبل، لمطالبة الولايات المتحدة بالامتناع عن العودة للاتفاق.

وتحاول الأطراف الأوروبية في الاتفاق، إلى جانب روسيا، والصين، الحفاظ عليه، رغم ضغوط الولايات المتحدة لفرض عقوبات شاملة على إيران بسبب الانتهاكات التي أعلنتها، رداً على انسحاب واشنطن.

وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى تطوير أسلحة.