“نشر مغالطات وتضليل”. “الوطنية للنفط” في ليبيا تعلق تحويل إيراداتها للمصرف المركزي

اتهمت الوطنية للنفط في ليبيا، البنك المركزي بطرابلس، بنشر مغالطات وتضليل، في بيانه الصادر بتاريخ 19 نوفمبر الجاري حول الإيرادات والإنفاق خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري،مؤكدة على أن تلك الادعاءات كيدية.

وقالت المؤسسة ، في بيان الأحد، إنها بصدد التعاقد مع أحد الشركات العالمية للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية.

وكشف المؤسسة عن حجز إيراداتها من النفط في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

وقالت،لن يتم تحويلها إلى المركزي حتى تكون لديه شفافية عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت منها والتي تجاوزت (186) مليار دولار الأعوام التسعة الماضية.

وأكدت أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي.

وأضحت المؤسسة الوطنية أنه بمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي “ربما” كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.

ولفتت المؤسسة إلى أن تعليق الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” حتى الوصول الى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.