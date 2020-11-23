إصابات كورونا حول العالم تسجل 58 مليونا و985 ألفا و500 إصابة مثبتة

أظهرت أحدث الإحصائيات، وصول إصابات كورونا حول العالم، إلى 58 مليونا و985 ألفا و500 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 40 مليونا و766 ألفا و904 مصابين ، حتى الإثنين.

وتوفي مليون و393 ألفا و671 شخصا بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.