ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام “برنت” عند 45.21 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامناً مع التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح “كورونا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 0.6% إلى 45.21 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وشملت الإرتفاعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% مسجلة 42.59 دولار للبرميل.

وقال رئيس الأسواق العالمية بشركة “أكسي” لتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية “ستيفن إنيز”: “تواصل المعنويات الإيجابية للمستثمرين الارتفاع بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بفاعلية لقاح كورونا والتوقعات المتعلقة باجتماع “أوبك+” في نهاية الشهر الجاري والذي قد ينتهي بالموافقة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر”، بحسب وكالة “رويترز”.