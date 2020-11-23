عاجل…. جامعة أكسفورد: لقاح “أسترازينيكا” يظهر فاعلية ضد فيروس كورونا بنسبة 90%

أعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح “أسترازينيكا” فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.، معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021.

وقال الدكتور أندرو بولارد الخبير فى عدوى الأطفال والمناعة فى جامعة أكسفورد إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التى أجريت فى مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف، لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.

وقالت شركة أسترازينكا، اليوم الاثنين إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أظهر متوسط فعالية 70 بالمئة للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين، بحسب رويترز

وكانت قد تفاوضت جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة أسترازينكا للأدوية على صفقة لتحصل الجامعة على حصة بنسبة 6 % من أرباح لقاح فيروس كورونا، اللقاح الذي يعد من أبرز المرشحين كلقاح لكورونا في العالم، ومن المقرر أن تجني جامعة أكسفورد مئات الملايين من الجنيهات إذا ثبت نجاح اللقاح المحتمل لها لفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية.