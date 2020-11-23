تسريب.. إمكانيات وسعر هاتف ون بلس 9 برو المرتقب

أظهر تسريب حول هاتف شركة ون بلس المرتقب “وان بلس 9 برو” أنه يتميز بشاشة منحية الحواف في تصميم يختلف قليلًا عن نسخة 8 برو.

وذكر موقع engadget.com العديد من المعلومات الهامة حول الهاتف الجديد الذي ربما تأتي حجم شاشته بحجم 6.55 بوصة مقابل 6.7 بوصة لهواتف الجيل السابق وفق التسريب.



وبالنسبة لكاميرا هاتف ون بلس 9 برو يشير التسريب إلى أن الهاتف سيحتوي على أربع كاميرات مجهزة يمستشعرات متطورة وستتماثل الكاميرات الخلفية بنتوء يجعلها كتلك المتواجدة في جالاكسي نوت 20 ” Galaxy Note 20″.

ومع ندرة التسريبات المتعلقة بمواصفات هاتف ون بلس 9 برو إلا أن الشائعات تتضمن احتضان هيكل الهاتف المُنتظر الجيل التالي من رقائق سلسلة Snapdragon 800 المتطورة من كوالكم Qualcomm.

ومع تجنب شركة ون بلس الإفصاح عن معلومات مؤكدة بخصوص الموعد الرسمي لموعد الطرح ،إلا أن الهاتف قد يتواجد بالأسواق خلال شهر مارس القادم.