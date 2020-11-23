“الزكاة والدخل” تتابع امتثال المكلفين بأكثر من 3600 زيارة تفتيشية الأسبوع الماضي 

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لها 3,626 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة امتثال المكلفين للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة.

وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضَبْط 806 مخالفات، بعضٌ منها كان على إثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغاً.

وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عددٍ من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.