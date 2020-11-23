وزير الزراعة العراقي: المباحثات مستمرة مع الشركات السعودية لإيجاد الفرص المناسبة

أكد وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، بأنه مازالت المباحثات والمشاورات مستمرة مع الشركات السعودية في إيجاد فرص استثمارية مناسبة.

وقال الوزير، في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، إن هناك اتفاقاً مبدئياً على استمرار المباحثات مع الجانب السعودي بشأن الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفي الأراضي ذات المياه المستدامة، وخاصة بعد أن تعذر الاستثمار في المناطق المعتمدة على المياه الجوفية لأسباب فنية.

وأضاف الخفاجي، أنه تم الاتفاق المبدئي مع الجانب السعودي على إيجاد أراض ذات مياه مستدامة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لأجل استثمار شركاتها في إنشاء محطات الأبقار ومعامل الألبان، إضافة إلى الصناعات التحويلية فضلاً عن إنشاء صوامع لخزن الحبوب.

ولفت الوزير، إلى توجه البلدين نحو مشروع شراكة جديد يكتسب أهمية كبيرة، وخاصة أن العراق يعاني من قلة ترشيد المياه مما يتطلب احتياجه إلى استخدامات حديثة ومقننة لتقنيات الري الحديثة.

وأشار، إلى أن شركة الخريف السعودية ستقدم تقنيات مياه متطورة للحفاظ على الثروة المائية العراقية، وإيقاف الهدر من خلال الاستثمار في إنتاج منظومات الري المحوري، الحديث ولمختلف المساحات.

وختم الخفاجي بيانه مؤكداً، أن الوزارة تشجع على الاستثمار لوجود أراض كثيرة غير مستغلة زراعياً وتحتاج إلى أموال طائلة لاستثمارها، كاشفاً أن الوزارة أعدت خريطة استثمارية لكل الأراضي المتاحة للاستثمار وبالتنسيق مع الموارد المائية، ووضعتها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار كونها الجهة المختصة بهذا المجال.