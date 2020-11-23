إثيوبيا: قوات إقليم تيغراي تدمر مطارا في مدينة أكسوم

دمرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإثيوبية المتمردة، اليوم ، الإثنين، مطارا في مدينة أكسوم، بعد أن أمهلهم الجيش الإثيوبي 72 ساعة للاستسلام، بحسب ما ذكرته قناة “فانا” التلفزيونية الرسمية.

وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي، دبرصيون جبراميكائيل، لوكالة رويترز إن المهلة كانت عبارة عن ستار “من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم، التي منيت بها على ثلاث جبهات” على حد قوله.

وأكدت “رويترز” صعوبة التأكد من أي معلومات تصدر عن طرفي النزاع بسبب انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن منطقة الصراع.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أمهل أمس ، قادة إقليم تيغراي المطالب بالانفصال والذي يتعرض لهجوم عسكري، 72 ساعة لإلقاء السلاح، قائلا إن تلك “الفرصة الأخيرة” أمامهم.

وكتب آبي في بيان وجه إلى قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تدير المنطقة “الطريق إلى دماركم تشارف على النهاية، ونطالبكم بالاستسلام خلال الساعات الـ 72 المقبلة”.

وأضاف “اقتنصوا هذه الفرصة الأخيرة”.

ونجحت القوات الاتحادية في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي عاصمة الإقليم، وهي مدينة جبلية يقطنها نحو 500 ألف شخص ويتمركز فيها المتمردون.