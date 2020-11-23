أمانة الشرقية تطرح مشروع تطوير الواجهة البحرية بالخُبر للقطاع الخاص

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عن طرح المشروع النموذجي الأول لمبادرة الاستثمار المشترك للأراضي لتطوير الواجهة البحرية في مدينة الخبر بالشراكة مع القطاع الخاص.

وذكر المركز الوطني للتخصيص وأمانة المنطقة الشرقية، في بيان مشترك، إن المبادرات يتم تنفيذها من خلال بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في 3 قطع أراضي منفصلة، تقع على كورنيش الخبر بمساحة إجمالية 60.96 ألف متر مربع، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبنموذج عقد بناء تشغيل نقل BOT وبمدة عقد تصل الى 25 عاما.

ودشن أميرالمنطقة الشرقية، وبحضور نائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية، وأمين الشرقية، المشروع الاستثماري النموذجي الأول لتطوير الواجهة البحرية بكورنيش الخبر من خلال نموذج اتفاقيات الاستثمارالمشترك.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية، أن المشروع سيطرح على مرحلتين، الأولى لتأهيل عدد من المتقدمين، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار المتنافس (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع.

ولفتت، إلى أن المشروع يهدف إلى بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في 3 قطع أراضي منفصلة، حيث يتضمن المشروع تطوير مجمع تجاري، ترفيهي، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات في القطعة أ (25.980 متر مربع)، بالإضافة إلى تطوير مجمع تسوق راقي، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات راقية، ومواقع ترفيهية في القطعة ب أ (25.98 ألف متر مربع).

وبينت الأمانة، أنه من المتوقع أن يتم تطوير فندق فاخر وأماكن لتقديم مأكولات ومشروبات راقية في القطعة ج (9 آلاف متر مربع) وتقع الأراضي على مقربة من أحياء الحزام الذهبي والحزام الأخضر.

وأكدت الأمانة، أن هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على البدء بإجراءات الطرح بعد أن استكملت كافة الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، حيث يعٌد المشروع ثاني مبادرة يتم طرحها في القطاع البلدي والمندرجة ضمن برنامج التخصيص في قطاع البلديات.