التعليم: بدء التسجيل في برامج معهد الإدارة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل لبرامج معهد الإدارة العامة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لشاغلي الوظائف التعليمية.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وجهه لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.

واشترط التعميم، الالتزام بعدد من التعليمات تمثلت في الترشيح لمنسوبي الإدارة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فقط، وعدم الترشيح لأكثر من ثلاثة برامج تدريبية بحيث لا يزيد مجموع أيامها التدريبية عن اثني عشر يوما تدريبية في الفصل التدريبي لكل مرشح.

كما شملت التعليمات، توافق البرنامج التدريبي مع طبيعة عمل ومهام المرشح/ المرشحة الفعلية، والترشيح على البرامج ذات الطابع التربوي فقط، ويستثنى من ذلك البرامج الإدارية التي لها علاقة بطبيعة عمل المرشحة من مديري ورؤساء الأقسام.

ويقتصر الترشح للحلقات التطبيقية على مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإدارات

ومكاتب التعليم، ويراعى عدم تعارض مواعيد برامجهم المسجلة وفقا للمصلحة التعليمية

مع عدم تسجيلهم 2 البرامج العامة الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية، كما يشمل الترشح للحلقات التطبيقية (برامج إعداد القيادات) مديري الإدارات ووكالات الوزارة بما يتوافق مع طبيعة عمل المرشح ومهامه الوظيفية التي يمارسها فعلية، تسجيل بيانات المرشحين والمرشحات على موقع معهد الإدارة العامة، التحديث المستمر لبيانات المسجلين قاعدة بيانات معهد الإدارة العامة لمنسوبيكم.

وسيتم اعتماد الترشيح من قبل مسؤول اعتماد الترشيح بالوزارة، والقبول النهائي من عدمه

سيكون من قبل معهد الإدارة العامة، على أن تتولى كل إدارة تعليم (مسؤول الترشيح فيها) إبلاغ المرشحين بالقبول من عدمه وفق البيانات المعتمدة من مسؤول اعتماد الترشيح بالوزارة لإكمال الإجراء النظامي اللازم.