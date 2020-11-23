آخر تطورات #كورونا عالميا.. واشنطن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، قال مسئولو الصحة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من فيروس كورونا وصل إلى مستوى قياسي.

وذكرت صحيفة إيست باي تايمز الأمريكية أن هناك 762 شخصًا يتلقون رعاية طبية في المستشفى، وذلك في آخر إحصائية حتى يوم السبت الماضي.

وأوضحت أنه في مركز “فيرست هيل” السويدي الطبي في سياتل تم قبول العديد من مصابي كورونا في غضون 5 ساعات يوم الأربعاء الماضي.