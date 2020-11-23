تعديل رصد الدرجات في نظام “نور” بالتوزيع الجديد.. والإدارات تشرع في الرصد

أنهت وزارة التعليم، تعديل الدرجات الجديد في نظام “نور”، بحسب تعميم للإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل، وجهه لجميع مدارسه.

وجاء في التعميم أنه تم تعديل رصد الدرجات في نظام نور وفقا لتوزيع الدرجات الجديد، وأنه يجب مراعاة إبلاغ المعلمين والمعلمات بمضمونه وتوقيعهم بالعلم، واعتماد رصد درجات الفترة الأولى لجميع الطلاب بشكل عاجل، ورصد درجات الفترة الثانية أولا بأول حسب مواعيد الاختبارات، والمادة التي تم رصد درجات أعمال السنة لها في الفترة الأولى، وفق التوزيع القديم.

بحيث يعاد إدخال الدرجات مرة أخرى وفق التوزيع الجديد للدرجات، وفي حال وجود ملاحظة أو عدم تطابق حقول الدرجات في نظام نور مع توزيع الدرجات المعتمد يرفع بلاغ بذلك عبر نظام نور بشكل عاجل.

كما وجه بمراعاة والعمل بما ورد فيه بكل دقة، والتأكد من رصد أعمال السنة وفق التوزيع الجديد في جميع المواد، وإنجاز الرصد في موعده دون تأخير.