الدفاع تعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن ‏القوة المختلطة ١٥٠ والتي تتولي قيادتها ‎القوات البحرية الملكية السعودية تضبط كميات ضخمة من المخدرات.

ونشرت وزارة الدفاع صورا تبين كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تمكنت القوة المختلطة من ضبطها.

جدير بالذكر أن قوة الواجب المختلطة 150 التي تقودها القوات البحرية الملكية السعودية، تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) مليون ميل بحري، تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية لتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.