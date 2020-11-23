بوابة أمانة جدة تستقبل مليون و200 ألف زائر خلال 2020م

استقبلت بوابة أمانة محافظة جدة الإلكترونية نحو مليون و 200 ألف زائراً خلال العام الجاري 2020م، فيما أصدرت الأمانة 111.420 رخصة تجارية إلكترونياً، وبلغت المشاركات الواردة من الزوار على البوابة 13.833 مشاركة، بجانب إجراء 3.243 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر منذ مطلع العام حتى تاريخه، وذلك وفق تقرير صادر عن قطاع تقنية المعلومات في الأمانة.

وكشف تقرير الخدمات الإلكترونية في بوابة أمانة جدة عن بعض إحصائيته للعام الجاري مسجلاً إرسال أكثر من ٣٣٧ ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 1974 بلاغاً للدعم الفني، فيما سجلت البوابة 412.586 طلبا لرخصة محل تجاري، و 2.669 طلب تسجيل في بوابة الأمانة، و ٥٤,٢١٧ طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب و 97 طلباً لرخص العربات والمركبات، كما استقبلت البوابة 9.021 مشاركاً في خدمة القرعة الالكترونية بالإضافة لتسجيل 10.467 موعداً إلكترونياً، في حين وصل عدد طلبات إضافة السجلات التجارية إلى 227، كما بلغت الحسابات الجديدة المسجلة بالنفاذ الموحد 32.525 حساباً، وسجلت بوابة أصدقاء جدة 3.693 متطوعاً.

وأوضح مساعد أمين جدة لتقنية المعلومات المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف أن بوابة أمانة جدة تقدم عدداً إضافياً من الخدمات البلدية الإلكترونية والتي يمكن تنفيذها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، وتشمل طباعة الرخص التجارية وتسجيل الناخبين في طوائف المهن وطلبات محطات الكهرباء وتصاريح مزاولة نشاط بالمناطق العشوائية، وتصاريح الذبح المؤقت “خلال عيد الاضحى” والتسجيل في نظام المقابر، وطلبات حجز مواعيد الكهرباء، بجانب تفعيل المزيد من خدماتها عبر خدمة النفاذ الموحد، مضيفا أن الأمانة تسعى باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية الخارجية للعملاء والمستفيدين وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة، إلى جانب تطوير بوابتها الإلكترونية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.