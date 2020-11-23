استقالة رئيس اتحاد النقل الجوي “إياتا”

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مساء الإثنين استقالة رئيسه الكسندر دو جونياك في نهاية مارس 2021.

ومن المنتظر أن يخلفه في هذا المنصب ويلي وولش الرئيس الأسبق لشركة الخطوط الجوية البريطانية بريتيش اير وايز.

وقال جونياك في بيان:” لم يكن سهلا عليَّ اتخاذ القرار”.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أظهرت مرة أخرى الأهمية الكبيرة لاتحاد “إياتا” كصوت لصناعة النقل الجوي، ونُقِلَ عن جونياك قوله:” لبنات تعافي الصناعة جاهزة، والآن هي اللحظة المناسبة لتسليم قيادة إياتا للمرحلة طويلة الأمد من التعافي”.

كان جونياك انتقل في 2016 من شركة ايرفرانس/كيه إل إم إلى اياتا.

وكان وولش تخلى عن رئاسة الخطوط الجوية البريطانية في آذار/مارس الماضي وأعلن تقاعده.

ويأتي إعلان “إياتا” قبل جمعيته العمومية السنوية التي ستنعقد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا الثلاثاء.