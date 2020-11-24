“فييتو” يخطف أضواء ديربي العاصمة

شهدت قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الهلال والنصر الظهور الأول للمحترف الأرجنتيني لوسيان فييتو بشكل أساسي في تشكيلة الأزرق؛ وذلك عقب انضمامه لصفوف الفريق قبل قرابة الشهر.

وشهدت مجريات اللقاء تألقا للمحترف الأرجنتيني؛ توّج بالتسبب في ضربة الجزاء التي ترجمها الفرنسي غوميز كهدف أول للهلال، كما استطاع فييتو من تمرير ٢٤ تمريرة صحيحة خلال المواجهة.

وأصبح اسم النجم الأرجنتيني فييتو الأكثر تداولا خلال الساعات التي لحقت ديربي الرياض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد الظهور الذي طمأن الجماهير الهلالية ومنحهم الثقة.