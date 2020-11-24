استجابة للأمر الملكي: مطوفو الدول العربية يتأهبون للتحول بـ”الاحتياط” من المخاطر

احتاطت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية من المخاطر في ملف التحول نحو شركة مساهمة مغلقة، استجابة للأمر الملكي وذلك بالتعاقد مع جهة متخصصة لتقديم خدمات استشارية وتطويرية في مجال إدارة المخاطر، وذلك ضمن خطوات المؤسسة الجادة في ملف التحول.

يأتي ذلك في اجتماع إطلاق مشروع دراسة تطوير إستراتيجية إدارة المخاطر بين لجنة التحول في المؤسسة واستشاري المشروع شركة إرساء لحلول الأعمال نوقش في الاجتماع المقترحات المقدمة من الاستشاري المطور للإستراتيجية وخطط البدء بتنفيذها ومن أهم محاور الإستراتيجية دراسة مخاطر استمرارية أعمال المؤسسة وتشغيلها في ظل الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة.

وتقييم المخاطر المتعلقة بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة، بالإضافة تقييم الخطط الاستثمارية والمخاطر المترتبة عليها وستستند مخرجات إستراتيجية إدارة المخاطر على معايير محلية ودولية مثل أنظمة وتعليمات الجهات التنظيمية في المملكة ومعايير المنظمات الدولية المعتمدة .

وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس لجنة التحول المطوف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري وعضو مجلس الإدارة المشرف على الخدمات الإضافية المطوف أحمد يحيى بجانب أعضاء اللجنة المكونة من المطوفين الأستاذ ماهر جمال والمهندس ياسر السباعي والأستاذ فائق مداح والمهندس فهد الأزيبي .

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التحول المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري على أهمية إدارة المخاطر مبينا أن إدارة المخاطر هي تنظيم متكامل يهدف إلى مجابهة الخطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسبها لتحقيق الهدف المطلوب.

ولخص نائب رئيس المؤسسة على أنهم يطبقون أعلى المعايير وأكثرها دقة في عملية التحول نحو شركة مساهمة مغلقة، وذلك لضمان نجاحها وتحقيق الهدف منها وهي رفع كفاءة الخدمة المقدمة لكل حاج ومعتمر وزائر لبيت الله الحرام.

وشدد على أن المؤسسة بالتنسيق مع مقام وزارة الحج والعمرة، تحرص في ملف التحول على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة أعداد القادمين لمكة المكرمة للحج والعمرة والزيارة، وذلك لن يكون إلا بتحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمة وتسهيل كل ما يمكن في رحلة الحاج والمعتمر منذ مغادرته بلاده وحتى عودته سالما غانما مأجورا بإذن الله.

وعقب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان على أن المؤسسة خطت خطوات كبيرة في عملية التحول نحو شركة مساهمة مغلقة تجاوبا مع الأمر الملكي، وبمتابعة وإشراف مباشر مع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن ، وذلك بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .

لافتا إلى أن المؤسسة بنت خططتها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذج احترافي في آلية وطريقة التحول ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.