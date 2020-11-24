انخفاض أسعار الذهب اليوم. وعيار 21 عند 194.11 ريال

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء،في السعودية، مستهل التعاملات وسط ضغوط هبوط أسعار المعدن الثمين عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 221.84 ريال (59.16 دولار)، مقابل 225.58 ريال (60.15 دولار) في تعاملات الأمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.11 ريال (51.76 دولار)، مقابل 197.38 ريال (52.63 دولار) الإثنين.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 أكثر من 3 ريالات ليصل إلى 166.38 ريال (44.37 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 ليبلغ 129.41 ريال (34.51 دولار) مقابل 131.59ريال (35.09 دولار).