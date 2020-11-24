مقاضاة “مسلم برو” لبيعه بيانات وصلت للقوات الخاصة الأمريكية

قرر مستخدمون فرنسيون لتطبيق صلاة إسلامي يبيع بيانات ينتهي بها الأمر لدى الجيش الأمريكي، رفع دعوى ضد الشركة الذي طوّرته، وفق ما أفاد محاموهم امس الإثنين.

ورفع مشتركون سابقون في تطبيق “مسلم برو” الذي يشير إلى أن لديه 95 مليون مستخدم حول العالم شكوى، بعدما اتهمت تقارير إعلامية المجموعة بمشاركة بياناتها مع شركات على صلة بالجيش الأمريكي.

وتتهم الدعوى التي كشفتها إذاعة “آر تي إل” الفرنسية، الشركة بانتهاك حماية البيانات، والثقة، وتعريض المستخدمين للخطر والتآمر لارتكاب جرائم قتل.

ومن المقرر رفع الدعوى اليوم الثلاثاء.

وتأتي الدعوى بعد تقرير لمجموعة “فايس” الإعلامية في الأسبوع الماضي عن كيفية شراء الجيش الأمريكي من التطبيق بيانات مواقع المستخدمين من سلسلة تطبيقات حول العالم.

وتشمل هذه التطبيقات “مسلم برو”، التي تستخدم تفعيل خاصية الموقع في الهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من تحديد مواعيد الصلاة، واتجاه القبلة.

وباعت الشركة هذه البيانات إلى أخرى تدعى “إكس-مود”، التي باعتها بدورها إلى متعاقدين فرعيين لتصل في نهاية المطاف إلى الجيش.

ويمكن للقوات الأمريكية الخاصة بعد ذلك استخدام البيانات في مهمات وراء البحار، وفق التقرير، ما يعني أنها تفسح المجال أمام تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لمشتبهين على صلة بالإرهاب باستخدام طائرات دون طيار.

وبعد يوم من صدور التقرير، أعلنت “مسلم برو” أنها ستعلّق مشاركة بياناتها مع شركات أخرى.

وقالت الشركة التي أسسها فرنسي يقيم في سنغافورة، إنها فتحت تحقيقاً داخلياً في الأمر.