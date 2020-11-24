“سعود الطبية”: إنقاذ أربعيني من بتر أربعة أصابع

حققت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في جراحة التجميل والحروق، إنجازًا طبيًا متميزًا، وذلك حينما أنقذت عامل أربعيني من بتر أصابع يديه، بعد أن تعرض لإصابة بجهاز كهربائي حاد.

وأوضحت المدينة أنه تم مباشرة حالة إسعافية بالطوارئ لعامل تعرض لاصابة بجهاز كهربائي حاد أدى إلى بتر أربع أصابع باليد اليسرى مع كسور بالعظم وقطع كامل للأوتار والشرايين والأعصاب.

وأفادت المدينة بأنه تم نقل المريض لغرفة العمليات مباشرة وإجراء عملية مستعجلة وتثبيت العظم وإعادة الأوتار والأعصاب من خلال عملية مجهرية دقيقة لتوصيل الشرايين.

ونوهت المدينة بأن العملية تكللت بالنجاح، وبعد معاينة المريض في اليوم الثالث من العملية كانت النتائج ولله الحمد إيجابية في تروية الأصابع الدموية.

يذكر أن العملية أجراها فريق متخصص في جراحة التجميل والحروق، بقيادة د.إياد نواب، بمساعدة د.تنوير بهت و د.فريال حسين .