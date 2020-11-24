إدانات دولية وعربية للاعتداء الإرهابي على “أرامكو”

إدانت عدد من الدول والمنظمات الدولية، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شركة أرامكو “محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة” جدة أمس الإثنين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من الاعتداء الإرهابي بمقذوف على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وأكد جوتيريش – وفق البيان بحسب وكالة الأنباء السعودية – واس- أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي.

و صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح أمس الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

كما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمَّدة، لاتستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد فلاح وقوف المجلس إلى جانب المملكة وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم بالمنطقة.

كما أدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وأكدت المنظمة في بيان لها أمس الإثنين، بحسب “واس” وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

من جهته أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

الكويت

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها وبأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، مشيرة إلى إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين “.

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, سائلةً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء.

الإمارات

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتيةأن دولة الإمارات تعد هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليلاً جديداً على سعي مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

مصر

وأعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها الكامل واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وبما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة.

وجددت مصر تأكيدها على تضامنها حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب وداعميه.

الأردن

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

كما أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وقال العسومي إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

اليمن

أدانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، استهداف ميليشيا الحوثي اليوم الاثنين لإحدى محطات التوزيع التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة السعودية.

وقالت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” ، :”إن مثل هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الاحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه المليشيات بالانخراط في عملية سلام حقيقة بقيادة الأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أن الهجمات “تعكس مدى ارتباط مليشيا الحوثي الوثيق بتنفيذ الاجندة الايرانية المشبوهة في المنطقة”.