الزراعة تطلق برنامج إدارة التعاقدات للمزارعين المرخصين بزراعة القمح

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن إعداد نموذج العقد الموحد الذي يتم بموجبه التعاقد بين الطرفين، على أن تقوم الوزارة، بتزويد المؤسسة العامة للحبوب بأسماء المزارعين المتعاقدين والشركات المتعاقدة معها.

كما بينت أن المؤسسة العامة للحبوب، ستقوم من جهتها باستلام كميات القمح المدخلة بموجب عقود الإدارة ودفع مستحقات الشركات.

ونوهت الوزارة إلى أن برنامج صغار مزارعي القمح المرخصين، يتيح الاستفادة من خبرات الشركات وإمكانياتها في إدارة زراعة محصول القمح، بما ينعكس على تحقيق الكفاءة الإنتاجية.