بعد 42 يوما من التجارب.. فاعلية لقاح “سبوتنيك – V” تتجاوز 95%

كشف الحساب الخاص باللقاح الروسي “سبوتنيك – V”، اليوم الثلاثاء، على “تويتر”، عن نتائج الدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأكدت أن النتائج عن فعالية اللقاح أسفرت عن فاعليته بنسبة 95%، شرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت النتائج إلى أن فعالية “سبوتنيك – V” كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.