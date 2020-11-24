شاهد بالصور: “تعليم الطائف” يحتفي بيوم الطفل العالمي عبر “الطفولة قصة حلم ورؤية وطن”

نفذت الشؤون التعليمية “بنات” في الطائف، ممثلةً في إدارة رياض الأطفال الملتقى الافتراضي، يوما افتراضيا للطفل تحت عنوان “الطفولة قصة حلم ورؤية وطن”، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي،برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي.

ويستهدف البرنامج المجتمع المحلي، وجاء بحضور ومتابعة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي، وإشراف مديرة رياض الأطفال فاطمة العتيبي، واستضاف عددا من المشاركين.



من جانبه، ثمن “اللهيبي” – في كلمة له – دور إدارة رياض الأطفال في عقد وتنفيذ مثل هذه الملتقيات التي تعتني بالطفل وتأسيسه التأسيس الصحيح.

وأكد مدير تعليم الطائف، على جميع التربويين والقائمين على التعليم، بضرورة العناية بالطفل واستثمار الجهود من أجل مستقبل الوطن.

في السياق، نقل الدكتور راشد الغامدي رئيس مجلس الأسرة بإمارة مكة المكرمة شكر سمو أمير المنطقة لتعليم الطائف على جهودهم الكبيرة، ودورهم الفاعل بلجنة شؤون الأسرة.

وتناول الملتقى عددا من المحاور التي تعتني بالطفل، كان أولها ما قدمه المدرب والمستشار بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عادل الثبيتي، وتحدث فيه حول حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء مستعرضاً مجموعة الأوامر والتوجيهات والتعاميم والمراسم الملكية التي قدمتها المملكة العربية السعودية بهدف الاهتمام برعاية الطفل.

بعد ذلك؛ قدمت صباح الأبرش، مديرة إدارة الجودة وسلامة المرضى بمستشفى الأطفال، محورا حول جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على صحة الطفل أثناء جائحة كورونا، مستعرضة أبرز طرق العناية بالأطفال قبل وأثناء الإصابة بـ”كوفيد-19″.

كما شارك المدرب والمستشار التربوي بالأحساء فهد الربيع في تقديم محور حول شركاء التربية في العصر الحديث، ومدى تأثيرهم على الطفل، وأهمية دور رياض الأطفال في تشكيل شخصية الطفل.

مختتما اللقاء بتقديم الشكر والعرفان للمشاركين في الملتقى، مثمنين جهودهم ودعمهم للطفل.