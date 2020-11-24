انهيار مؤشر ثقة المستهلك التركي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية، أن مؤشر الثقة دون 100 نقطة للعام الرابع على التوالي.

ويقيس مؤشر ثقة المستهلك مدى تفاؤل المستهلكين أو تشاؤمهم بشأن وضعهم المالي المتوقع، كما يتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك، المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100 نقطة.

وأورد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي، تراجع من 69.4 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 66.6 نقطة خلال الشهر الجاري.

وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي بالنسبة للمستهلك التركي، في فترة الـ 12 شهرا التالية والذي هبط بنسبة 3.3% إلى 79.5 نقطة نزولا من 81.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي، مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا الماضية والذي كان 69.4 في أكتوبر الماضي إلى 66.6 نقطة خلال الشهر الجاري بتراجع نسبته 4.1%.