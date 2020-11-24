ضبط ومصادرة خيول بـ “شوقية مكة”

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية وبمشاركة إدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة ومساندة الدوريات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة موقعاً مخالفاً بمخطط الوسيق بمكة المكرمة لتربية الخيول.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم ضبط الموقع المخالف لتربية الخيول داخل مخطط الوسيق، حيث تمكنت الفرق الرقابية بقسم الأسواق من رصد الموقع وضبط مقطورات بداخله لتربية الخيول وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، مؤكداً مخالفة الموقع للأنظمة والإشتراطات البلدية.

وأشار “الحربي” إلى مصادرة 12 رأساً من الخيول، وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه صاحب الموقع وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.