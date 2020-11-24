رئيس مجلس علماء باكستان يدين الاعتداء الإرهابي الحوثي على جدة

أدان رئيس مجلس علماء باكستان، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط، الشيخ العلامة طاهر محمود الأشرفي، الاعتداء الإرهابي الحوثي على جدة.

وأعرب عن قلقه وحزنه العميق إزاء الهجوم الجبان الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، مؤكداً أن الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأكد العلامة الأشرفي، وقوف وتضامن باكستان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية.

وقال إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما تستهدف أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى وقوف المجلس إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب وداعميه.