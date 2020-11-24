القبض على تشكيل عصابي امتهن نشل حقائب وجيوب مرتادي الأسواق بالرياض

قبضت الأجهزة الأمنية بشرطة مدينة الرياض، على تشكيل عصابي امتهن ترصد المارة من مرتادي الأسواق المفتوحة في وسط وجنوب مدينة الرياض ونشل جيوبهم وحقائبهم باستخدام دراجات نارية، والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية.

وذكرت شرطة المنطقة، على حسابها في السناب الرسمي، أن المتهمين مواطنان و7 وافدين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام الإقامة، أقروا بارتكاب 17 حادثة بذات الأسلوب والنمط الإجرامي، بأحياء البطحة والإسكان والديرة ومنفوحة والعزيزية.

وأبانت أن المبالغ المسروقة بلغت في إجماليها ما يقارب 33 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات الأمنية.