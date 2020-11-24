أمانة العاصمة المقدسة تُلزم أصحاب المشاريع بتسوير مواقع الأعمال الإنشائية

ألزمت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المشاريع بتسوير مواقع الأعمال “تحت الإنشاء” وتطبيق إشتراطات السلامة، وذلك ضمن جهود البلدية لإزالة مظاهر التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنَّ الفرق الرقابية التابعة للبلدية ألزمت أصحاب المشاريع بتسوير المواقع الإنشائية وفق الضوابط المعتمدة؛ لإضفاء قيمة جمالية للمنطقة، وتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، مؤكداً المتابعة المستمرة من مراقبي البلدية لجميع المواقع، والتواصل مع مُلاك المشاريع الحالية غير المسورة وإلزامهم بتركيب الأسوار وفق الإشتراطات المعتمدة.

من جهة أخرى، أزالت بلدية الشوقية الفرعية عدداً من الصبات الخرسانية بنطاق البلدية، وذلك ضمن مبادرة الأمانة “مكة بلا حواجز خرسانية” لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتهدف إزالة الصبات إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إزالة الحواجز الخرسانية المهملة و الغير مستفاد منها بعدة مواقع ضمن نطاق البلدية، مؤكداً حرص أمانة العاصمة المقدسة على إستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للطرق والإنارة؛ لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.