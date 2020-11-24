أمانة جدة تفعل العقد الإلكتروني للنفايات التجارية وتلغي الورقي

أعلنت أمانة محافظة جدة، إيقاف التعاقد الورقي لنقل النفايات التجارية، وفعلت خدمة التعاقد الإلكتروني عبر “منصة إدارة المدينة” المرتبطة حاليا بنظام بلدي، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات، وضمن توجهات الأمانة نحو تعزيز أنظمة الرقابة والتحكم بالنفايات وتحسين الإدارة البيئية.

وألزمت أمانة جدة، طالب رخصة النشاط التجاري عبر نظام بلدي من (إصدار وتجديد وتعديل) بضرورة إبرام عقد إلكتروني لنقل النفايات من منصة إدارة المدينة على الرابط: https://raqep.jeddah.gov.sa/، مؤكدة إيقاف التعاملات الورقية بشكل كامل.

ويشكل مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات عبر منصة إدارة المدينة نقلة نوعية في الإدارة البيئية، ويساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، وذلك بفضل أتمتتها لإجراءات العمل وربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها فى أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.