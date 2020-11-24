أمانة جدة تغلق 8 مواقع مخالفة لتخزين وبيع المنتجات البترولية

شاركت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، في ضبط ثمانية مواقع مخالفة لتخزين المنتجات البترولية دون وجود أي تراخيص نظامية، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة مع كل من وزارة والطاقة والتجارة والشرطة والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الشافعي، أن قسم الأسواق التابع للبلدية شارك الفرق الميدانية للجهات المعنية في مداهمة المواقع المخالفة بنطاق الجنوب والتي تمثلت في “أحواش” غير نظامية استخدمت لتخزين المنتجات البترولية، تمهيداً لبيعها، مشيراً إلى أنه جرى سحب 11 سيارة نقل وشاحنتين وناقلة منتجات بترولية.