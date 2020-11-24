متأثرا بلقاح #كورونا ..”#داو_جونز” يقفز أكثر من 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه

تجاوز مؤشر “داو جونز” للأسهم الأمريكية مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مستفيداً من التطورات السياسية والصحية.

واستفادت “وول ستريت” من تراجع المخاوف السياسية حيال الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان رئيسة إدارة الخدمات العامة “إيملي ميرفي” إتاحة الموارد الفيدرالية أمام الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”، في خطوة تمهيدية لانتقال السلطة.

و أعلنت روسيا أن فاعلية لقاحها “سبوتنك” ضد الفيروس التاجي “كورونا” تصل لنحو 95%، لتضاف إلى اللقاحات المعلنة مؤخراً والتي قد تضع حداً للوباء.

وصعد”داو جونز” بنحو 1.5% ما يعادل 436 نقطة ليصل إلى 30.027 ألف نقطة، متجاوزاً مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

و ارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 1.5% إلى 3630 نقطة، وصعد “ناسداك” بنحو 1% ليسجل 11.998 ألف نقطة.