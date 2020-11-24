“التعليم” تكشف إحصائيات قنوات عين بنهاية الأسبوع الثاني عشر: 128.2 مليون مشاهدة على يوتيوب

كشفت وزارة التعليم، إحصائيات قنوات عين حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر من العام الدراسي، قائلة إن عدد ساعات العمل بلغ 107739 ساعة، 11235 حصة دراسية، و128.2 مليون مشاهدة، و23 قناة بث مباشر، 45024 ساعة بث فضائي ومباشر.

وشملت إحصائيات الدروس، 11607 حصة دراسية تم عرضها، 45024 ساعة بث فضائي، و5813 قيقا من البيانات تم رفعها للبث الفضائي، و23 قناة بث فضائي.

وتمثلت إحصائيات المشاهدة على اليوتيوب في 68.6 مليون مشاهدة للبث المباشر، 59.6 مليون مشاهدة للحصص الدراسية، 15.3 مليون ساعة مشاهدة، 22392 بث مباشر، 11196 حصة دراسية تم رفعها على منصة اليوتيوب.

وتصدرت المرحلة الابتدائية، المشاهدات بـ 41934200، والمتوسطة بـ 16319800، والثانوية 8348146، والتربية الفكرية بـ 1476132، والتعليم المستمر بـ 560600.