منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 111 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 111 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم: العقيد / احمد الرشيد , المقدم / عبدالله الشتوي , شادي المحمدي , طارق الرحيلي , محمد النخلي , نواف القحطاني , عبدالرحمن الحربي , طاهر زيلع , سلمان الدوسري , فائز الشهري , سعود الروكان , يوسف ال خميس , أحمد عبادي , عبدالعزيز العنزي , عماد الزغيبي , عيسى الحربي , عبدالرحمن الغنام , أيمن أبا الخيل , خليل العنزي , الرئيس رقباء / كريم العنزي , النقيب / إبراهيم الحارثي , النقيب / محمد الفهد , العريف / بندر الحربي , تركي البكري , رائد الحربي , الجندي / احمد الحربي , العريف / بندر عربي, الرقيب / لافي السلمي , عدنان النخلي , اسلام زواوي , متعب الدخيل , العريف / محمد العمري , أيوب الشريف , الوكيل الرقيب بحري / خالد السهلي , فارس السهلي , سيف السهلي , الوكيل الرقيب / حسن الشهري , الرقيب / علي حمدي , هاني القاسمي , عبدالله العطوي , رشيد الثبيتي , خالد المطيري , وليد يوسف , احمد الحمد , الرقيب اول / خالد السعيدان , عبدالرحمن التركي , العريف / اسامه العبدالكريم , حمد الدوسري , ظافر الشهراني , عبدالله الجويعي , الرقيب / علي الزهراني , عمار الخزعل , صالح المعبدي , الوكيل الرقيب المظلي / سعد عسيري , الملازم اول / عبدالعزيز العنزي , محمد العثيمين , اللواء طيار ركن / محمد السيف , علي الدعيج , الرقيب أول/ حماد الحماد , علي العتيبي , حسن مهندس , طماح ال محمدي , بادي الاحمدي , محمد بوعامر , عقل العقل , طليحان العنزي , محمد السعيد , فيصل العنزي , مسلم الحربي , عوض الحربي , سلطان الصيدلاني , فايز الالفي , تركي السفياني , حسن العبدلي , احمد العبدلي , الوكيل الرقيب / يوسف مزاحم , وهيب عقاد , عبدالعزيز كلنتن , مهناء الحويطي , فهد الزهراني , علي الزهراني , الوكيل الرقيب / احمد الزهراني , اياد كاتب , الرقيب / محمد الصالحي , حسن حكمي , راكان الفحام , العريف / علي ال مبارك , الرقيب اول / عبدالله القحطاني , شهد الفايز , خالد الشهري , الرقيب / علي ال فلوه , الرئيس رقباء / عبدالله الشهراني , الرقيب اول / نايف القحطاني , إبراهيم العوده , عشق العتيبي , بندر الحارثي , احمد عسيري , عبدالله المطرفي , معتز الجهني , يوسف الحربي , بدر الحربي , نايف القرني , ياسر البوصالح , خلف العلياني , مالك سرداب , احمد ادريس , سلطان الحارثي , هيثم الغامدي , الرقيب اول بحري / ماجد الحربي , العقيد بحري / ياسر النمير , الرئيس رقباء / سعيد الغامدي.