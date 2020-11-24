قالت وسائل إعلام روسية،اليوم،إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في موسكو
و أكد لافروف أن الأطراف الليبية التزمت بوقف إطلاق النار خلال الأشهر الماضية
و قال لافروف: “سنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا
و أكد عقيلة صالح أن روسيا تلعب دورا مهما في حل الأزمة الليبية
و أكد عقيلة صالح أن هنالك بعض الدول تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها
و أوضح عقيلة صالح أنه سيكون لكل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي
اجتماع بين لافروف و عقيلة صالح حول مستجدات الأوضاع في ليبيا
الوئام-متابعات
قالت وسائل إعلام روسية،اليوم،إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في موسكو