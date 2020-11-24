اجتماع بين لافروف و عقيلة صالح حول مستجدات الأوضاع في ليبيا

قالت وسائل إعلام روسية،اليوم،إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في موسكو

و أكد لافروف أن الأطراف الليبية التزمت بوقف إطلاق النار خلال الأشهر الماضية

و قال لافروف: “سنواصل دعم العملية السياسية في ليبيا

و أكد عقيلة صالح أن روسيا تلعب دورا مهما في حل الأزمة الليبية

و أكد عقيلة صالح أن هنالك بعض الدول تسعى لعدم خروج ليبيا من أزمتها

و أوضح عقيلة صالح أنه سيكون لكل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي