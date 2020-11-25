كورونا حول العالم.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 60 مليونا و105 آلاف و740 إصابة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 60 مليونا و105 آلاف و740 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و414 ألفا و886 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 41 مليونا و553 ألفا و773 حالة، الأربعاء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.