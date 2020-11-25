عاجل…. “أرامكو” تطرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو، عن اكتمال إصدار سندات دولية في طرح قيمته 8 مليارات دولار.

وأوضحت عملاق النفط، في بيان، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للسندات بلغ 40 ألفا، وهي بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

كما يشمل طرح السندات الدولارية، خمس شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاما.

وحسب البيان، تطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

واختارت “أرامكو” بنوك سيتي جروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورجان تشيس وشركاه، ومورجان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

وأشارت أرامكو، إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).