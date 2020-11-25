لأول مرة في تاريخه.. “داو جونز” يقفز بنحو 500 نقطة ويغلق أعلى مستوى 30 ألف نقطة

صعدت الأسهم الأمريكية، واخترق المؤشر داو جونز الصناعي مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى، بدعم توقعات المستثمرون بالتعافي الاقتصادي في عام 2021، بفضل لفيروس كورونا وإعطاء الضوء الأخضر لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وصعدت جميع القطاعات الأحد عشر الرئيسية للمؤشر ستاندرد أند بورز 500، لترتفع الأسهم الحساسة للاقتصاد مثل الشركات المالية والمواد والطاقة، في حين سجل القطاع الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال روس مايفيلد، محلل إستراتيجية الاستثمار في بيرد، “انحسرت الضبابية بعض الشيء على جبهة الانتخابات، والسوق تبدو مرحبة للغاية بخبر يلين، واليوم يبدو كأحد تلك الأيام التي يرتفع فيها كل شيء.

“إذا كان هناك درس مستفاد من 2020 فهو أن لأسواق الأسهم قدرة هائلة على تجاوز الأخبار السيئة متى لاحت شمس في الأفق.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 454.57 نقطة بما يعادل 1.54 بالمئة ليصل إلى 30045.84 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 57.82 نقطة أو 1.62 بالمئة مسجلا 3635.41 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 156.15 نقطة أو 1.31 بالمئة إلى 12036.79 نقطة.