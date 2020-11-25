تعليم الدوادمي يثمن مبادرة تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة “مجاناً”

ثمنت إدارة تعليم محافظة الدوادمي ممثلةً في قسم التربية الخاصة، المبادرة التي اطلقها مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب المحافظة على ركوب الخيل والتعامل معها مجاناً وبدون مقابل.

كأحد الاساليب العلاجية لهم والتي لاقت ترحيب من قبل إدارة مدرسة ساجر الابتدائية وأثمرت بتسجيل عدد من طلابها من المسجلين بفصول التربية الخاصة في هذا البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها يوم أمس الأول الاثنين، رئيس قسم التربية الخاصة بادارة تعليم محافظة الدوادمي الاستاذ محمد بن سمير الغبيوي ومشرف قسم التربية الخاصة بتعليم الدوادمي الاستاذ شري بن فهد العضياني وقائد مدرسة ساجر الابتدائية الاستاذ سيف بن نايف العتيبي لمربط ساجر شاهدوا خلالها حصة تدريبية على ركوب الخيل تلقاها طلاب فصول التربية الخاصة.

والتقوا باولياء امور الطلاب واطلعوا على الاثار الايجابية الناتجه عقب التحاق ابنائهم في هذه البرامج.

من جهته قال الاستاذ محمد الغبيوي : بان مبادرة مربط ساجر في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق منا تقديم الشكر والعرفان.